Стрелка "часов судного дня" стала на 2 минуты ближе к ядерной полуночи

22 января стрелки часов Судного дня были сдвинуты на две минуты вперед: сейчас они показывают без трех полночь. Передвижение стрелки отражает возросший уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, отметили авторы проекта.

О перемещении стрелок сообщили во время пресс-конференции в Вашингтоне, трансляция которой велась на сайте журнала Bulletin of Atomic Scientists, передает Лента.ру.

Символические часы Судного дня (Doomsday Clock) — проект американского журнала ученых-атомщиков, запущенный в 1947 году создателями первой атомной бомбы. Эти часы, показывающие без нескольких минут полночь, символизируют уровень напряженности в мире и развитие ядерного вооружения. Полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи внешних экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

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«В 2015 году неконтролируемые климатические изменения, модернизация ядерного оружия по всему миру и раздутые ядерные арсеналы представляют чрезвычайную и несомненную угрозу для выживания человечества. У мировых лидеров не получается действовать достаточно оперативно и в масштабах, достаточных для защиты граждан от потенциальной катастрофы. Это ошибки политических лидеров угрожают каждому жителю Земли. Вероятность глобальной катастрофы очень велика», — заявил исполнительный директор журнала Кеннет Бенедикт (Kennette Benedict).

В 1947 году стрелки установили в положении без семи минут полночь. В 1952-м, когда СССР и США испытали термоядерные бомбы, стрелки сдвинулись к максимально опасному положению — 11:58. После внешнеполитических кризисов 1960-х подписание договора ОСВ-1 и ограничение ПРО в 1972 году отодвинуло Судный день на 10 минут. Гонка вооружений в середине 1980-х и проект Рональда Рейгана СОИ снова подняли уровень опасности (11:57) — как и в 2015 году.

Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) имело место в 1991 году, когда между СССР и США был подписан договор о сокращении стратегического вооружения. Начиная с середины 2000-х стрелки сдвигались вперед главным образом из-за декларируемой опасности климатических изменений, однако в 2010-2014 годах они оставались в стабильном положении (11:55) в связи с совокупным влиянием позитивных и отрицательных факторов.