В Украине запустили сервис контроля безопасности домов и квартир со смартфона

На первом этапе проекта услуга будет доступна только жителям Днепра, Запорожья, Львова и Киева, а также нескольким населенным пунктам в Киевской области.

Оператор мобильной связи «Киевстар» совместно с компанией «Охранный Холдинг», запустил новую IoT-услугу - SafeHome, которая поможет абонентам любого мобильного оператора контролировать безопасность собственных домов и квартир с помощью смартфонов, сообщила пресс-служба сотового оператора.

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«Уникальность предложения в том, что клиент получает не просто «умную», но и выгодную охрану дома с оборудованием и подключением без дополнительной платы, есть только плата за услугу», – цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке «Киевстар» Евгений Кражан.

В пресс-релизе сказано, что клиентам предоставляется охранное оборудование, его монтаж и подключение, а также мобильное приложение для управления SafeHome и контроля помещений (версии для Android и iOS).

За клиентами закрепляются личные менеджеры.

В стоимость услуги входит пользование оборудованием, полный пакет услуг охранной компании – от сопровождения клиента, до выезда по вызову, передача данных с устройства.

В охранное устройство также предустановлена SIM-карта «Киевстар». Управление и контроль сигнализацией осуществляется дистанционно, как со смартфонов, так и с кнопочных мобильных телефонов.

«Пользователи кнопочных мобильных могут активизировать либо отключить устройство, позвонив на него. Если тревога сработает, абонент получит сообщение и ему поступит телефонный звонок. С помощью приложения для смартфона кроме указанных опций можно уточнить статус охраны дома в реальном времени и управлять «умным» оборудованием», - сказано в релизе.

Сигнализация имеет уровень защиты Grade2, это значит, что оборудование защищено от «глушилок». Если датчик срабатывает или связь с оборудованием пропадет, владельцу жилья и «Охранному Холдингу» поступит сигнал тревоги. Охранная компания сразу высылает наряд на место происшествия.

«Услуга SafeHome – это мониторинг и техническая поддержка охраняемого объекта в режиме 24/7. Ваш личный менеджер ответит на все вопросы и предоставит исчерпывающую консультацию», –цитирует пресс-служба «Киевстара» коммерческого директора «Охранного Холдинга» Алексея Шевченко.

На первом этапе проекта услуга будет доступна жителям Днепра, Запорожья, Львова, Киева и нескольких населенных пунктов в Киевской области: Вишневое, Боярка, села Чайки, Белогородка, Софиевская и Петропавловская Борщаговка. В дальнейшем SafeHome будет доступен по всей территории Украины.

В сообщении также отмечается, что а ближайшей перспективе оператора – запуск нескольких новых продуктов и услуг из области охраны здоровья, «умного» города и прочее.

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года «Киевстар» запустил умную автосигнализацию «Автотрекинг», которая позволяет контролировать состояние и местонахождение машины с помощью приложения на смартфоне и датчиков.

В 2017 году в Украине произошло 26 тыс. квартирных краж, из которых 5,5 тыс. – в Киеве. Наибольшее количество краж было зафиксировано в Дарницком районе, наименьшее – в Печерском.