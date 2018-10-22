Личные вещи Стивена Хокинга выставят на аукцион
08:11, 22 октября 2018Наука и IT
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Стартовая цена инвалидного кресла ученого — от $13 тыс. до $19,5 тыс.
Стивен Хокинг / REUTERS/Kimberly White/File Photo
Личные вещи умершего 14 марта физика Стивена Хокинга, включая его инвалидное кресло, выставят на аукцион.
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Всего аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции, передает kommersant. Среди лотов - одна из пяти копий докторской диссертации на тему «Свойства расширяющихся вселенных» оценивается в сумму от $130 тыс. до $195 тыс. Стартовая цена инвалидного кресла ученого — от $13 тыс. до $19,5 тыс.
Стивен Хокинг был специалистом в области космологии и квантовой гравитации, исследовал черные дыры. Он был автором теории «испарения» черных дыр за счет радиации. Изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва.
Как сообщал УНИАН, известный физик-теоретик умер 14 марта этого года в возрасте 76 лет.
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