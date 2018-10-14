Последним страхом Хокинга было появление "сверхлюдей" благодаря модификации ДНК

В своем последнем предсказании Хокинг пишет, что в будущем состоятельные люди смогут модифицировать свои собственные ДНК и геном своих детей.

В книге "Короткие ответы на большие вопросы" Стивена Хокинга высказывается предположение, что генная инженерия, вероятно, приведет к созданию нового вида - "сверхлюдей" (superhumans), которые будут угрожать жизни остального человечества.

Выдержки из книги, которая выйдет 16 октября, приводит The Times, передает РБК.

В своем последнем предсказании Стивен Хокинг пишет, что в будущем состоятельные люди смогут модифицировать свои собственные ДНК и геном своих детей для улучшения памяти, умственных способностей, противостояния болезням и увеличения продолжительности жизни.

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"Я уверен, что в течение этого века люди откроют способ изменять как умственные способности, так и инстинкты, например агрессию. Скорее всего, будут приняты законы против генной инженерии по отношению к людям. Но некоторые не смогут устоять перед искушением улучшить человеческие характеристики", - написал Хокинг.

Такое развитие событий ухудшит положение "неулучшенных" людей, считает ученый. "Когда появятся сверхлюди, возникнут значительные политические проблемы для неулучшенных людей, которые не смогут с ними конкурировать. Предположительно, они или вымрут, или потеряют всякое значение. Вместо них будет раса самопрограммируемых людей, которые будут постоянно совершенствоваться", - написал Стивен Хокинг.

Как отмечает Times, уже существует методика модифицирования ДНК CRISPR, изобретенная шесть лет назад. Лондонский Great Ormond Street Hospital применял редактирование генов для лечения детей с неизлечимой формой лейкемии, но ученые сомневаются, что родители будут рисковать использованием таких методик из-за страха побочных эффектов.

Знакомый Хокинга по Кэмбриджу британский астрофизик Мартин Джон Рис, который обычно критикует его идеи, в беседе с Times выразил сомнения в том, что такие медицинские вмешательства будут возможны. "Существует резкое различие между медицинским вмешательством для устранения чего-то вредного и применения тех же методов для "усовершенствования". Большинство характеристик определяется совокупностью большого количества генов. Модификация генома - это далекий, рискованный и сомнительный проект", - считает ученый.