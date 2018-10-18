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В Японии создали шлем для «защиты» от мешающих работать коллег (видео)

10:24, 18 октября 2018
Наука и IT
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Японские инженеры создали шлем для повышения производительности офисных работников / Скриншот - Youtube, TJournal

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Как сообщает Tjournal, оно выглядит как крупный головной убор, сужающий обзор носителя на 60%.

По мнению создателей устройства, устройство не только помогает «обрести личное психологическое пространство», но и служит признаком занятости человека на работе.

Отмечается, что пока проект экспериментальный и деньги на него собирают через краудфандинг, однако если сборы будут успешными, то Panasonic запустит массовое производство.

Ранее сообщалось, что в Японии открывается первое кафе, где кофе готовят роботы.

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Теги: #Япония#мир