В Японии создали шлем для «защиты» от мешающих работать коллег (видео)

По мнению создателей устройства, оно не только помогает «обрести личное психологическое пространство», но и служит признаком занятости человека.

Дизайнеры японской корпорации Panasonic создали устройство Wear Space, призванное повысить концентрацию офисных работников.

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Как сообщает Tjournal, оно выглядит как крупный головной убор, сужающий обзор носителя на 60%.

По мнению создателей устройства, устройство не только помогает «обрести личное психологическое пространство», но и служит признаком занятости человека на работе.

Отмечается, что пока проект экспериментальный и деньги на него собирают через краудфандинг, однако если сборы будут успешными, то Panasonic запустит массовое производство.

Ранее сообщалось, что в Японии открывается первое кафе, где кофе готовят роботы.