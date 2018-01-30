В Японии открывается кафе, где кофе готовят роботы (видео)
13:03, 30 января 2018Наука и IT
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Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты.
У Японії відкривається перше кафе, де каву готуватимуть роботи
В Японии открывается первое кафе, где кофе готовят роботы.
Как сообщается в сюжете ТСН, чтобы приобрести там кофе, сначала необходимо оплатить его в специальном автомате. Затем - использовать чек с QR-кодом, чтобы забрать напиток.
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Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты. Стоит кофе от роботов три доллара.
Ранее в Лас-Вегасе показали роботов-стриптизерш.
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