В Японии открывается кафе, где кофе готовят роботы (видео)

13:03, 30 января 2018
Наука и IT
317 0

Как сообщается в сюжете ТСН, чтобы приобрести там кофе, сначала необходимо оплатить его в специальном автомате. Затем - использовать чек с QR-кодом, чтобы забрать напиток.

Читайте такжеВ Японии создали роботов, которые могут заниматься спортом (видео)

Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты. Стоит кофе от роботов три доллара.

Ранее в Лас-Вегасе показали роботов-стриптизерш.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кофе готовят роботы#кафе с роботами