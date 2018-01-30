В Японии открывается кафе, где кофе готовят роботы (видео)

Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты.

В Японии открывается первое кафе, где кофе готовят роботы. Как сообщается в сюжете ТСН, чтобы приобрести там кофе, сначала необходимо оплатить его в специальном автомате. Затем - использовать чек с QR-кодом, чтобы забрать напиток. Читайте такжеВ Японии создали роботов, которые могут заниматься спортом (видео) Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты. Стоит кофе от роботов три доллара. Ранее в Лас-Вегасе показали роботов-стриптизерш.

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