Гитлер был гомосексуалистом и садомазохистом - рассекреченный доклад ЦРУ

Составители доклада утверждают, что у Гитлера были "садомазохистские наклонности", которые в молодости сочетались с гомосексуальными влечениями.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило доклад 1943 года антрополога Генри Филда, из которого следует, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также испытывал сексуальное влечение как к мужчинам, так и к женщинам.

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Соответствующее исследование опубликовано на сайте ЦРУ, передает prm.ua. Сообщается, что доклад основывается на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля, близкого друга Гитлера в 20-30-е годы прошлого века, который эмигрировал в США.

Составители доклада утверждают, что у Гитлера были "садомазохистские наклонности", которые в молодости сочетались с гомосексуальными влечениями. Отмечается, что Гитлер испытывал гомосексуальную тягу к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного пребывания в тюрьме в 20-е годы.

В докладе также утверждается, что Гесс был гомосексуалистом и имел прозвище "Фройлен Анна" за его любовь к женским нарядам.

Кроме того отмечается, что Гитлер любил наблюдать за юношами и чувствовал от этого "эстетическое наслаждение".

Авторы доклада отмечают, что он жил с 1910 по 1913 годы в мужском пансионе в Вене, у которого была репутация места, где "пожилые мужчины искали молодых". Однако отмечается, что его также интересовали женщины и он совмещал двойственную сексуальность на протяжении всей своей жизни.