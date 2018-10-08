Bild: Последние родственники Гитлера живут в США и не любят «лжеца» Трампа

Немецкое издание разыскало троих братьев из семьи Гитлеров, один из которых поделился своими взглядами на политику.

Они – самые загадочные братья в мире. Три американских пенсионера: Александер, Брайан и Луис, - на самом деле последние мужчины из семьи Гитлеров.

Об этом пишет немецкое издание Bild, журналисты которого разыскали племянников немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Во дворе дома, где живут Браян и Луис, развевается флаг США. Вполне типичная картина для этого района Нью-Йорка на Лонг-Айленде. Необычно выглядит лишь двухметровый белый забор, который полностью окружает дом. Мужчины, которые живут в доме, скрывают свой секрет. В районе, где живет около 20 тысяч человек, мало кто об этом знает. Семья сменила имя в 1946 году сначала на Гиллер, а потом на английскую двойную фамилию.

Читайте такжеГитлер и Ленин стали соперниками на выборах в Перу (фото)

Адольф Гитлер был дядей отца Брайана и Луиса – Уильяма Патрика Гитлера. Родившись в Великобритании, «Вилли» эмигрировал в США в 1930 году. Позже он служил в американских военно-морских силах и воевал против Кригсмарине дяди. В те времена семья еще использовала свою фамилию. Таким образом, один Гитлер воевал против другого. Это была находка для американской военной пропаганды. После Второй мировой войны Вилли Гитлер исчез. Он спрятался на Лонг-Айленде вместе со своей немецкой женой – Филлис. Ветеран войны хотел избавить сыновей от семейного проклятия, которое скрывалось в самой страшной фамилии в мировой истории. Кроме того, он боялся мести уцелевших нацистов, ведь дядя Адольф ненавидел своего племянника и называл его «гадким».

20 лет назад в своей книге британец Дэвид Гарднер написал, что семья Гитлеров до сих пор существует. Все остальное – сплетни. Никто не говорил с ними об истории. Поэтому когда кто-то находил Гитлеров, как, например, журналисты New York Times в 2006 году, они отказывались говорить. Никаких интервью. Никаких исключений.

Перед деревянным домом двух из троих Гитлеров растет огромный ликвидамбар. Никаких табличек с именами, только звонок. После нажатия звучит простая мелодия. Тишина. По-соседству лает собака. Вторая попытка. Шаги. Дверь слегка приоткрылась. С виду 50-летний мужчина отодвигает москитную сетку: он полный, с черными волосами, а квадратное лицо идеально выбрито. Гитлер в шортах. Это Брайан, младший из троих братьев, который живет вместе с Луисом.

Читайте такжеВ Нидерландах на блошином рынке картину Гитлера продали за 75 центов

«Когда я, репортер Bild, назвался журналистом из Германии, он сказал: «Извините», - и сразу же закрыл дверь. Вскоре после этого включились сразу восемь опрыскивателей для газона. Это был четкий сигнал, что мне советуют уйти», - пишет автор, добавляя, что попытался осторожно расспросить соседей о Гитлерах. Но никто ничего не знал о них.

Женщина, которая живет через дорогу, знает о семье больше. Выражение ее лица изменилось, когда немецкий журналист представился. На расспросы о соседях с историей она ответила, что Гитлеры «замечательные люди», приятные и всегда готовы помочь.

«Нельзя кого-то обвинять в грехах родственников», - сказала соседка, отказавшись рассказывать больше.

Третий и самый старший брат, последний глава семьи Гитлеров, живет на севере Лонг-Айленд. К нему пришлось ехать на автомобиле 45 минут. Знак на улице, где живет Александер Гитлер, говорит: «тупик». Парень-латиноамериканец работает во дворе, собирая листья. На большинстве домов в районе тоже установлены американские флаги. Это маленький и тихий район с супермаркетом и многочисленными раскладками с овощами вдоль главной дороги. Александер Гитлер живет в деревянном доме. Газон более запущен, чем во дворе его братьев. Однако, многочисленные вазоны выглядят ухожено. Турецкие гвоздики, пионы, хосты – американские Гитлеры, похоже, увлечены садоводством.

«Звонка нет. Я постучал. Никто не открыл. Во дворе нет автомобиля. Я спросил соседей, не знают ли они, где может быть их сосед. «О, Алекс!», - воскликнул Пол, который как раз чинил кондиционер своей Honda Civic, - «Он, наверное, рыбачит», - добавила жена мужчины и спросила, что мне нужно. Я ответил, что речь идет об истории семьи. Интересное совпадение: соседи родом из Австрии. Но они ничего не знали. Мы поговорили немного о Германии. Когда я вернулся, во дворе вдруг появился автомобиль. Господин Гитлер ездит на Hyundai», - говорится в статье.

Читайте такжеОткрытие Крымского моста: оккупанты похвастались, что Путин переплюнул Гитлера

После настойчивого стука дверь открылась.

«Что вам надо?», - пробурчал мужчина, который стоял за ними.

Александер Гитлер высокий, до двух метров ростом, одет в бирюзово-белые чешки и мешковатые штаны. Приветствие было очень холодное.

«Мы никогда не говорим с репортерами. Вы уже были у моих братьев дома сегодня, правда?», - спросил родственник немецкого диктатора у журналиста, который понял, что если спросит напрямую об истории семьи, то придется уйти ни с чем. Поэтому журналист Bild спросил о взглядах на политику в Германии.

«Немецкая политика?», - трижды переспросил Александер Гитлер, удивленно вытаращив глаза. Он сделал большой глоток из чашки кофе, которую держал в руке. Потом, 68-летний мужчина сделал шаг назад, закрыл москитную сетку и оперся на дверной косяк изнутри, сказав: «Ну, давайте». Интервью с Гитлером пришлось проводить через москитную сетку.

Первый вопрос: «Каково ваше мнение о федеральном канцлере Ангеле Меркель?». Лицо родственника немецкого диктатора стало светлее.

«Она мне нравится. Она хорошая. Кажется, она очень образованный и умный человек», - сказал он.

Следующим вопросом для одного из последних Гитлеров было о том, как он оценивает роль Меркель в кризисе из-за наплыва беженцев. Александер, чье второе имя Адольф, снова отхлебнул кофе и задумчиво посмотрел в даль. Лоб, щеки, глаза – черты его лица очень напоминают те, которые были присущи его пресловутому родственнику. Александер Гитлер немного похож на Бруно Ганца, швейцарского актера, который сыграл вождя нацистов в фильме «Бункер» в 2004 году.

Читайте такжеИсторик назвал блюда предсмертной вечери Гитлера

«Канцлер сделала, то что должна», - ответил наконец Александер, добавив, что если бы мог, то голосовал бы за нее.

Александер Гитлер – поклонник Ангелы Меркель! И это несмотря на тот факт, что он на самом деле убежденный республиканец в Америке, как и его братья. Он десятилетиями голосовал на выборах.

«Я всегда голосую за того, кто лучше выполняет свою работу», - пояснил племянник немецкого диктатора.

А как насчет Дональда Трампа? В конце концов, нынешний американский президент тоже имеет немецкое происхождение.

«Что же, я бы не сказал, что я в восторге от Дональда Трампа. Он точно не один из моих любимцев», - сказал Гитлер.

«Некоторые вещи, которые Трамп говорит, правильные. Большинство из них... Но то, как он это делает, меня раздражает. И мне просто не нравятся лжецы», - добавил он.