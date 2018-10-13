Ученые вырастили искусственную сетчатку в пробирке

Пока что ее нельзя использовать для пересадки, но ученые надеются решить другую проблему: понять, каким образом человек различает цвета, и помочь людям, у которых с этим есть проблемы.

В лаборатории Университета Джонса Хопкинса искусственно выращивают человеческие глаза - точнее, внутреннюю оболочку глаза, сетчатку.

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Пока что ее нельзя использовать для пересадки, и ученые надеются решить другую проблему: понять, каким образом мы различаем цвета, и помочь людям, которые испытывают с этим проблемы, передает Би-би-си.

Сетчатка прилегает к зрительному нерву, и именно там формируется изображение, поступающее в мозг.

Давно известно, что в нашем глазу есть три вида цветовых рецепторов (так называемых колбочек), воспринимающих красный, зеленый или голубой цвет. Однако как именно происходит их формирование, до сих пор понятно не до конца. У большинства млекопитающих есть только два вида рецепторов.

В процессе выращивания искусственной сетчатки из стволовых клеток ученые обнаружили, что первыми формируются "синие" колбочки - а уже за ними "зеленые" и "красные". Более того, удалось найти способ активировать - или, наоборот, блокировать - рост этих фоторецепторов при помощи гормонов. А это открывает возможность лечения дальтонизма и возрастных изменений сетчатки.

На сегодняшний день дальтонизм неизлечим, а частичную потерю зрения вследствие дегенерации сетчатки пытаются лечить инъекциями в глаз стволовых клеток, однако эта терапия далеко не всегда дает желаемый эффект.