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Facebook заявил о преувеличении числа взломанных аккаунтов

21:32, 12 октября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

По его словам, хакерская атака затронула около 30 млн аккаунтов, а не 50 млн. Об этом сообщает The New York Times.

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Он также добавил, что компания начала расследование после «необычного скачка активности», который был зарегистрирован 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил сотни подозрительных страниц перед выборами в США.

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Теги: #Facebook#хакерская атака