Facebook заявил о преувеличении числа взломанных аккаунтов

Недавняя хакерская атака затронула около 30 млн аккаунтов, а не 50 млн.

Вице-президент Facebook Гай Розен заявил, что компания преувеличила число взломанных хакерами аккаунтов.

По его словам, хакерская атака затронула около 30 млн аккаунтов, а не 50 млн. Об этом сообщает The New York Times.

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Он также добавил, что компания начала расследование после «необычного скачка активности», который был зарегистрирован 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил сотни подозрительных страниц перед выборами в США.