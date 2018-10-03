Ученые заподозрили, что шимпанзе верят в Бога

Исследователи заметили странное и нерациональное поведение у животных, которое может оказаться ритуальным.

Ученые зафиксировали странное поведение у шимпанзе, которое может быть формой исполнения священного ритуала, свидетельствующего о возникновении религиозных убеждений у животных.

Как пишет The Independent, шимпанзе в Западной Африке бьют по конкретному дереву камнями, а потом запихивают их в щели, что заканчивается составлением каменной кучи. Такое поведение не имеет очевидной функциональной цели. Поэтому ученые допускают, что шимпанзе исполняют некий примитивный ритуал. Если это так, тогда открытие может помочь исследователям узнать больше об основах человеческих религий и ритуалов, а также процесса образования такой деятельности в нашей истории.

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Странное поведение шимпанзе удалось зафиксировать благодаря видеокамерам, которые были установлены в лесу для наблюдения за приматами. Складывание куч камней напомнило ученым о похожих ритуальных пирамидах, которые люди строили на протяжении своей истории. Шимпанзе и другие приматы уже давно используют камни и другие материалы в качестве орудий. В частности, они разбивают камнями орехи, чтобы достать питательные части из скорлупы. Но у обнаруженного нового поведения нет никакой практической цели.

Для людей нагромождение камней и складывание из них пирамид имело разное значение: от укрытия могил до сооружения храмов. В ранней человеческой истории с камнями также связано религиозное поведение. Не исключено, что у шимпанзе есть схожий инстинкт.