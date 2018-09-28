Facebook заподозрили в передаче телефонных номеров третьим лицам

Исследователи также полагают, что Facebook может получать телефонные номера, которые пользователь не привязывал к своей учетной записи, через других пользователей.

Социальная сеть Facebook передавала рекламодателям скрытые личные телефонные номера пользователей.

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Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование Принстонского и Северо-Восточного университетов США, передает kommersant. В ходе исследования выяснилось, что Facebook показывает рекламу по номеру телефона, который пользователь предоставил в целях защиты своего профиля: для двухфакторной аутентификации или получения уведомлений при заходе в аккаунт с других устройств.

Исследователи также полагают, что Facebook может получать телефонные номера, которые пользователь не привязывал к своей учетной записи, через других пользователей. Такой способ возможен, если его номер оказался в телефонной книге другого пользователя, предоставившего соцсети доступ к своим контактам.

Представитель Facebook подтвердил изданию, что соцсеть использует предоставленные для дополнительной защиты номера телефонов, но исключительно в интересах пользователя - для получения более персонализированной рекламы.