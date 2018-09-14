Facebook будет проверять снимки и видео для борьбы с фейками
19:58, 14 сентября 2018Наука и IT
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Facebook уже проверяет на достоверность новости и текстовые публикации.
Иллюстрация / REUTERS
Социальная сеть Facebook начнет проверять видео и фотографии на дезинформацию.
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Как сообщается в блоге компании, теперь все подозрительные фото и видео будут отсылаться 27 сторонним компаниям, которые занимаются фактчекингом для Facebook. Те, что будут признаны сомнительными, получат специальную отметку.
Facebook уже проверяет на достоверность новости и текстовые публикации.
В конце августа соцсеть ввела систему оценки репутации пользователей, определяя степень благонадежности по шкале от нуля до одного.
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