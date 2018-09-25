Apple выпустила операционную macOS Mojave с несколькими нововведениями

Среди новых функций - Dark Mode, который будет отображать все элементы оформления на экране в темно-сером цвете, чтобы не мешать пользователю сосредоточиться на контенте.

Корпорация Apple в своем блоге объявила, что анонсированная в июне операционная система macOS Mojave доступна для пользователей.

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Среди новых функций - Dark Mode («Темный режим»), который будет отображать все элементы оформления на экране в темно-сером цвете, чтобы не мешать пользователю сосредоточиться на контенте, передает kommersant. В macOS Mojave также появилась новая функция Dynamic Desktop, которая автоматически меняет изображение рабочего стола в зависимости от времени суток.

Другая функция, Stacks, поможет навести порядок на экране, автоматически объединяя файлы в группы. В macOS Mojave также значительно обновился Finder: в нем появился совершенно новый режим просмотра Gallery View, в котором пользователи могут пролистывать миниатюры файлов. В панели предварительного просмотра теперь отображаются все метаданные файла - это сможет упростить управление мультимедийными архивами.

Многие приложения, впервые появившиеся на iOS, теперь доступны и на Mac - News, «Акции», «Диктофон» и «Дом». FaceTime теперь поддерживает групповые вызовы, а в обновленном Mac App Store появились редакторские материалы и дополнительный ассортимент приложений от ведущих разработчиков.

С функцией Continuity Camera теперь можно сделать снимок или отсканировать документ на iPhone или iPad, а затем сразу отобразить их на расположенный рядом Mac.