Mercedes представил собственный электрокроссовер (фото)

На разработку электрокара компания потратила более 10 млрд евро.

Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz на выставке в Стокгольме представила конкурента электромобилям Tesla - электрокроссовер EQC.

На его разработку компания потратила свыше 10 млрд евро, передает kommersant. Запас хода автомобиля, по заявлениям компании, составит 450 км, хотя эксперты сомневаются в этом и дают более реалистичные 370–400 км.

EQC оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 300 кВт (408 л/с) и разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с. Максимальная скорость -180 км/ч. Функция быстрой зарядки позволит заряжать аккумулятор от 10% до 80% за 40 минут.

Начало серийного производства запланировано на первую половину 2019 года на заводе в Бремене, позднее автомобиль будут производить и в Китае. К 2022 году автоконцерн Daimler AG (владеет Mercedes-Benz) планирует создать 10 электромобилей.