Ученые нашли первую всеядную акулу

В основном они питаются моллюсками и рыбой. Вместе с тем, еще в 2007 году ученые заметили у них привычку жевать придонные водоросли.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне заявили о том, что небольшие молот-рыбы, распространенные у американского побережья Атлантики и Тихого океана, способны усваивать растительную пищу.

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Как сообщает Naked science, открытие исследователей стало настоящей сенсацией.

Отмечается, что молот-рыбы достигают длины чуть больше метра, а их масса может достигать 10 килограмм, пишет ZN.ua.

В основном они питаются моллюсками и рыбой. Вместе с тем, еще в 2007 году ученые заметили у них привычку жевать придонные водоросли.

А в некоторых случаях содержимое желудков акул состояло из растительной пищи более чем на 60%. С тех пор исследователи считали, что рыбы поглощают растительную пищу, но не получают из нее питательных веществ.