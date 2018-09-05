Google может отказаться от URL-адресов

По мнению компании, такой формат обозначения адреса является устаревшим.

Инженеры Google разрабатывают новые способы идентификации сайтов, позволяющие отказаться от привычных URL-адресов.

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Как сообщает издание Wired, по мнению компании, такой формат обозначения адреса является устаревшим, передает kommersant. Кроме того, URL-адреса могут быть небезопасны, так как в большинстве смартфонов они не отображаются полностью, что позволяет злоумышленникам подменять адреса сайтов. Google представит новое решение осенью или в начале 2019 года.

В настоящее время поисковик Google Chrome загружен около 2 млрд раз, при этом 1 млрд человек используют браузер ежемесячно. По данным Statcounter, в августе текущего года доля поисковика в мире составила 59,69%.

Как сообщал УНИАН, агентство AP опубликовало результаты расследования о хранении данных о местоположении пользователей. Эти данные сохранялись, даже если пользователи выбрали режим, при котором история местоположения не должна запоминаться. Местоположение сохранялось при работе сервисов Google Maps, погодных виджетов, а также запросов в поисковике.