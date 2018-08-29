Facebook объявил войну YouTube - запустил во всем мире свою видеоплатформу Watch

По данным СМИ, Facebook ведет переговоры с киностудиями Голливуда о производстве оригинальных шоу.

Видеоплатформа Watch социальной сети Facebook станет доступна пользователям по всему миру. Об этом говорится в блоге компании.

«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду, предоставляя людям по всему миру новый способ открывать для себя отличные видео и общаться с друзьями, создателями и другими поклонниками», - приводятся в сообщении слова главы подразделения видео Фиджи Симо.

Отмечается, что каждый месяц более 50 млн человек в США смотрят видео на платформе Facebook.

Как пишет РБК, социальная сеть в августе 2017 года анонсировала создание собственного сервиса для просмотра сериалов и передач. Таким образом компания намеревалась расширить возможность пользователей смотреть и оценивать видео. При этом контент для сервиса Watch является эксклюзивным, а производство некоторых шоу финансируется Facebook.

В июне 2017 года The Wall Street Journal узнала, что компания Facebook ведет переговоры с киностудиями Голливуда о производстве оригинальных шоу. По данным издания, компания была готова потратить на производство одной серии $3 млн.