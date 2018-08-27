Издательство «Ранок» готовит к выпуску новое игровое приложение для малышей

Подразделение издательства «Ранок» компания WOW Kids уже более 5 лет специализируется на разработке детских игр для мобильных устройств.

Первой вышла игра «Funny Food» - интересная обучающая головоломка для маленьких детей, которая помогает узнать много нового. Это сборник мини-игр, разделенных на пять различных уровней, от самых простых до более сложных. На сегодня разработаны 3 основных приложения - «Funny Food 1», «Funny Food 2» и «Funny Food цифры». Количество их загрузок в мобильные устройства превысила миллионные рубежи. Осенью стартует 4 проект - «Funny Food буквы». Все приложения бесплатные, их можно скачать на Google Market или Apple Store, поиграть, но полная версия игры доступна после оплаты.

В начале своей деятельности, 5 лет назад, компания делала ставку на русскоязычный сегмент рынка мобильных приложений, но после развертывания российской агрессии круто изменила стратегию развития и переориентировалась на западных потребителей. Сегодня статистика стран, в которых популярны украинские игровые программы, выглядит следующим образом: 30% - США, 20% - Западная Европа, 10-15% - Азия и 35% - Китай.

Летом этого года развивающие игры покорили Китай. Компания Apple, с которой WOW Kids связывают партнерские отношения, оценила высокий уровень разработки игровых приложений и за свой счет фичерила (продвигала) их на китайском рынке. В результате игра «Funny Food» приобрела невероятную распространенность. Ежедневно ее скачивали около 20 000 человек! Украинские разработчики признали, что такой успех был достигнут впервые за всю историю проекта.

Сегодня в подразделении мобильных игр издательства «Ранок» 60 сотрудников. В основном это молодежь до 25 лет - креативные и смелые программисты, аниматоры, дизайнеры, художники, проект-менеджеры, локализаторы, многие из которых еще студенты. Они ставят перед собой одну цель - создавать полезные и веселые игры для детей от 2 до 4 лет. Эти игры выходят на двенадцати языках, а в планах компании расширить диапазон до тридцати пяти.

Анализ рынка игровой индустрии показывает, что этот сегмент еще недостаточно развит. Как утверждают специалисты, совместить два в одном, то есть сделать контент познавательным и интересным, удается далеко не всем. Чаще сюжет или просто развлекательный, или учебный, но скучный. Отзывы родителей, чьи дети учатся с помощью игр «Funny Food», подтверждают, что игры способствуют развитию и обучению детей.