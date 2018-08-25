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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника (видео)

11:55, 25 августа 2018
Наука и IT
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REUTERS

По данным китайского телеканала, запуск состоялся в 07.52 по местному времени с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Ранее Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-1» и пакистанский научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С».

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Теги: #Китай#спутник