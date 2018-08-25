Китай вывел на орбиту два навигационных спутника (видео)

По данным китайского телеканала, запуск состоялся в 07.52 по местному времени с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou 3. Об этом сообщает CGTN. По данным китайского телеканала, запуск состоялся в 07.52 по местному времени с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань на юго-западе страны. Ранее Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-1» и пакистанский научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С». Video: China launches 11th and 12th satellites of BeiDou-3 network project https://t.co/3popXZpYS5pic.twitter.com/chpbcfPDMT — CGTN (@CGTNOfficial) August 25, 2018

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