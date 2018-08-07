В египетском папирусе нашли два псалма, не вошедшие в Библию

Еще в 80-х годах прошлого века ученые подметили, что египетский папирус Амхерст 63 имеет композицию, которая поразительно похожа на библейский псалом 20.

Папирус Амхерст 63, как выяснилось, привлекал к себе внимание со времени своего открытия в Египте более века назад. Когда его окончательно расшифровали и перевели, выяснилось, что это израильские псалмы.

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Исследования Библии показали, что большинство ее текстов претерпевали изменения, прежде чем они приобрели свою каноническую форму, которая есть на сегодня, передает risu.org.ua. Однако, раскрытие и документирование процесса, за которым появились тексты, зависит от обнаружения материальных доказательств – рукописей, первоисточников и тому подобное.

В 80-х годах прошлого века ученые подметили, что египетский папирус Амхерст 63 имеет композицию, которая поразительно похожа на библейский псалом 20, и что это могло быть достоянием еврейской общины, жившей в Элефантине, древнем городе на Ниле. Но это не единственные интересные факты о египетском папирусе, который, как сообщается, был открыт в конце 19 века в Луксоре – городе живых, где фараоны жили и строили свои молитвенные храмы, посвященные богу Амону.

Папирус Амхерст 63 написан на демотичном языке древнего Египта (Demotic) и арамейском языке. Эта необычная комбинация арамейского языка и Demotic была одной из основных причин, почему расшифровка папируса длилась так долго, более 120 лет.

Карел ван эр Тоорн из Амстердамского университета, который недавно опубликовал новый перевод папируса Амхерста 63, утверждает, что, кроме псалма 20, египетский папирус содержит еще два других израильских псалма. В статье «Египетский папирус проливает новый свет на еврейскую историю», которая была опубликована в августовском номере издания «Библейского археологического обозрения», профессор ван дер Тоорн объясняет: «Двух других псалмов амхерстского папируса нет в Библии. И это делает их чрезвычайно ценными, как с исторической так и с литературной точки зрения. Это были песни израильтян, которые пели перед тем, как их религия превратилась в монотеизм – учение о существовании единого Бога». И он добавляет:«Эти три псалмы написаны, как одно целое, очевидно, они были составлены сначала на иврите; в псалмах упоминается Яхо (альтернативная форма имени Яхве) как царя богов; и они являются частью литургии новогоднего праздника, который праздновала арамейскоязычная община».

Остров Элефантина был в древности домом для арамейскоязычной еврейской общины. Поэтому история Папируса Амхерста 63 и еврейской общины в Элефантине становится еще более интригующей. Ван дер Торн утверждает, что даже несмотря на то, что египетский папирус был написан в четвертом веке нашей эры и был найден в Египте, его содержание на несколько веков старше и должно было возникнуть не в земле фараонов, а в Пальмире - в современной Сирии.