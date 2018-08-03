Названа причина гибели таинственной цивилизации майя

Цивилизация майя существовала примерно с 2000 года до нашей эры до конца XVII века, когда последнее независимое государство индейцев завоевали испанцы.

Одной из причин гибели таинственной цивилизации майя в классический период стала продолжительная засуха.

Американские геологи, которые проанализировали изотопный состав воды в осадочных породах озера Чичанканаб на полуострове Юкатан, отмечают что годовой уровень осадков в этот период упал на 20-70 процентов, пишет N+1 со ссылкой на журнал Science.

Цивилизация майя существовала примерно с 2000 года до нашей эры до конца XVII века, когда последнее независимое государство индейцев завоевали испанцы. В классический период (примерно 250–900 годы нашей эры) государства майя разрастаются и начинают враждовать между собой. Население городов растет, между ними делают дороги, а в самих городах строят грандиозные здания и монументы; некоторые из них сохранились до сегодняшнего дня. Но в IX–X веках в государствах, находившихся в центральной и южной части полуострова Юкатан, наступил коллапс. Некоторые королевские династии прекратили свое существование, города были заброшены, а покинувшие их люди, вероятно, мигрировали на север полуострова.

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Основными причинами падения цивилизации майя исследователи называли эпидемии, истощение природных ресурсов, которое было вызвано перенаселенностью городов, вторжение на территории майя индейцев-тольтеков, коллапс торговых путей, а также повторяющиеся засухи.

Геологи из Кембриджского и Флоридского университетов под руководством Николаса Эванса привели доказательства в пользу "теории засухи". Исследователи проанализировали воду в осадочных породах озера Чичанканаб, которое находится в центральной части Юкатана. Изотопный состав воды (кислорода 17О, 18О и дейтерия - изотопа водорода) немного меняется при испарении воды. Поэтому по изменению уровня изотопов в воде, связанной с осадочным гипсом, а также сравнению уровня изотопов в «осадочной» и озерной воде можно реконструировать климат и оценить влажность воздуха и количество осадков в какой-либо местности.

Авторы статьи построили математическую модель, которая симулировала изменение изотопного состава воды в озере, в том числе связанной в гипсовых отложениях. Сначала ее протестировали на современных данных, а затем - на данных IX–X веков - окончания классического периода цивилизации майя.

Результаты расчетов показали, что тысячу лет назад в районе озера Чичанканаб действительно была продолжительная засуха. В это время годовой уровень осадков падал на 41-54 процента, а в особенно суровые годы - на 70 процентов по сравнению с современным уровнем, а относительная влажность воздуха уменьшалась на 2-7 процентов.

Авторы заключают, что засуха могла быть одной из самых суровых на Юкатане в эпоху голоцена и что она вполне могла быть причиной упадка цивилизации майя в центральной части полуострова.

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