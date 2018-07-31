Марс максимально приблизился к Земле: пользователи соцсетей поделились фото и видео явления
14:03, 31 июля 2018Наука и IT
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Следующее сближение Марса и Земли прогнозируют в 2020 году, но тогда врасстояние между планетами будет больше, чем сейчас.
Марс максимально приблизился к Земле / фото twitter.com/mhfranduto
Сегодня, 31 июля, Марс максимально приблизился к Земле. Расстояние между планетами, которое стало наименьшим за последние 15 лет, составила 0,39 астрономических единиц, то есть 57,8 миллионов километров.
Из-за этого в ночном небе можно было увидеть Марс невооруженным глазом. Пользователи соцсетей, которые смогли наблюдать астрономическое явление, активно делятся фото и видео в сети.
фото twitter.com/mystealthXflies
фото twitter.com/Jorge1De
Следующее сближение Марса и Земли прогнозируют в 2020 году, но тогда расстояние между планетами будет больше, чем сейчас.
Видео Volkan Yuksel
Как сообщал УНИАН, 27 июля в Украине можно было наблюдать самое длинное лунное затмение века. В оцелом от первой и до последней фазы это необычное явление продолжалось три часа и 55 минут.
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