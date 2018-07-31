Марс максимально приблизился к Земле: пользователи соцсетей поделились фото и видео явления

Следующее сближение Марса и Земли прогнозируют в 2020 году, но тогда врасстояние между планетами будет больше, чем сейчас.

Сегодня, 31 июля, Марс максимально приблизился к Земле. Расстояние между планетами, которое стало наименьшим за последние 15 лет, составила 0,39 астрономических единиц, то есть 57,8 миллионов километров.

Из-за этого в ночном небе можно было увидеть Марс невооруженным глазом. Пользователи соцсетей, которые смогли наблюдать астрономическое явление, активно делятся фото и видео в сети.

Следующее сближение Марса и Земли прогнозируют в 2020 году, но тогда расстояние между планетами будет больше, чем сейчас.

Видео Volkan Yuksel

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Украине можно было наблюдать самое длинное лунное затмение века. В оцелом от первой и до последней фазы это необычное явление продолжалось три часа и 55 минут.