Facebook запустил поиск по постам пользователей

Теперь они могут найти в ленте нужный им пост, статью, фото или видео, когда-либо опубликованные их друзьями, передает РБК.

В 2013 году Facebook запустил бета-версию своего первого – семантического – поиска Graph Search. При запросах в Graph Search отображаются уникальные результаты, основанные на связях пользователей с людьми, местами и предметами, с учетом прав доступа к тем или иным материалам на Facebook. Порядок результатов поиска зависит от списка друзей, интересов и других связей пользователя.

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По словам вице-президента Facebook по поисковым технологиям Тома Стоки, Facebook получил много отзывов о применении Graph Search. Основными пожеланиями пользователей были возможность использования поисковой опции в мобильном приложении FB, а также запуск поиска по постам. Сеть пошла им навстречу и внедрила новую поисковую службу.

Новая опция «позволит вам быстро найти видео вашего выпускного, статью, которые вы наметили для прочтения или фото с прошлогодней свадьбы ваших друзей», объясняет Стоки. До запуска сеть тестировала новый сервис в течение девяти месяцев.

По данным Business Insider, результаты поиска по постам можно упорядочить по дате публикации, связи поста с другими постами, а также связям пользователя с другими пользователями.

Сами выводимые результаты отображаются не в хронологическом порядке, пишет Cnet.com. Чтобы найти нужный пост, необходимо промотать ленту вниз. Ввод имени автора публикации рядом с поисковым запросом сузит результаты поиска. Чем короче поисковой запрос, тем больше шансов найти релевантный результат.

Первыми в результатах выводятся публикации друзей пользователя, после них – посты друзей друзей. Новая опция позволяет также искать информацию по публикациям людей, на новости которых пользователь подписан.

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У поиска Facebook по публикациям нет временных ограничений, он позволяет найти посты, размещенные еще в 2006 году, примерно тогда сеть запустила новостные ленты пользователей.

Запуск нового сервиса потребовал огромной подготовительной работы. По словам генерального директора ресурса Марка Цукерберга, компании пришлось проиндексировать информацию, которая по объему превосходит индексную базу данных любой поисковой системы. В январе 2014 года Цукерберг говорил, что это более триллиона пользовательских статусов, неструктурированных публикаций, фото, а также иные данные, которые пользователи публиковали за 10 лет существования сети.