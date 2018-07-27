Над Землей взошла "кровавая луна": как мир наблюдал самое долгое в ХХІ веке лунное затмение (фото, видео)

В мире наблюдают самое большое.

В ночь на 28 июля земляне имели возможность увидеть самое продолжительное лунное затмение этого столетия.

Оно было отмечено и фазой «Кровавой Луны». За это время спутник Земли изменил свой цвет до ярко красного. Кроваво-красного цвета Луна приобрела из-за особенности атмосферы. И наиболее прозрачна именно для красных и оранжевых лучей спектра - они и придали красок лунной поверхности.

В целом затмение длилось 1 час 43 минуты.

В ночь на 28 июля затмение могли увидеть в Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в Индии и на западе Китая. Оттуда открывался лучший вид. Однако наблюдать за космическим явлением можно было также с остальной Африки, из Европы, в других частях Азии, из Австралии и восточных Южной Америки.

Для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно иметь дополнительное оборудование, нужно только, чтобы небо было малооблачным. Луна будет не просто полной, но также и «кровавой» из-за эффекта от солнечного света. Также можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле.

Следующие менее длительные лунные затмения, по данным НАСА США, можно ожидать 21 января и 16 июля 2019 года, 10 января, 5 июня и 5 июля 2020 года и 30 ноября 2020 года.