Google запретила в Play Market приложения для майнинга криптовалют

Запрет Google следует за аналогичным решением Apple, которая обновила свои собственные условия для разработчиков в июне.

Компания Google обновила Центр правил для разработчиков, добавив новые категории запрещенного контента, в частности - приложения для майнинга криптовалют на устройствах.

При этом приложения, которые "регулируют майнинг дистанционно", все еще разрешены, пишет НВ со ссылкой на Mashable.

"Мы не разрешаем приложения которые добывают криптовалюты на устройствах. В то же время, мы разрешаем приложения, которые дистанционно управляют разработкой криптовалюты", - говорится в новой политике Google.

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Конечно, в большинстве случаев ваш смартфон просто не имеет достаточной мощности для майнинга криптовалюты. Однако, большой проблемой является ситуация, когда разработчики скрывают программное обеспечение для криптодобычи в других приложениях, не уведомляя пользователей. Это проблема сохраняется в Play Store в течение нескольких лет.

Согласно новым правилам, к запрещенным теперь относятся такие приложения, как MinerGate, Crypto Miner, NeoNeonMiner и подобные. В апреле Google также запретил размещать расширения для майнинга криптовалют в Chrome Web Store.

Запрет Google следует за аналогичным решением Apple, которая обновила свои собственные условия для разработчиков в июне. Apple, однако, пошла еще дальше, также запрещая приложения, которые используют криптовалюту в качестве стимула для загрузки приложений или активности в социальных сетях.

Кроме того, под запрет попали приложения с засильем рекламы, где после любого действия пользователя программа показывает рекламу, а также категория ПО, сознательно вводящая пользователей в заблуждение.