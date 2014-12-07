На орбиту Земли выведены два спутника связи для США и Индии

Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации, передает Lenta.ru.

Старт ракеты Ariane 5, шестой по счету с начала года, был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 17:40.

На орбиту был выведен принадлежащий американскому оператору DIRECTV спутник телевещания DIRECTV-14, а также телекоммуникационный аппарат GSAT-16 Индийской организации космических исследований.

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Корпорация отмечает, что в результате состоявшегося 6 декабря запуска был установлен новый рекорд выведенной за год полезной нагрузки — общей массой 74,3 тонн по сравнению с 52,2 тонны в 2013 году и 74,1 тонны в 2012 году.

Первоначально запуск был назначен на 3 декабря, однако был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.