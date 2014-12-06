В Харькове запустили украинско-американскую ядерную установку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в церемонии запуска установки приняли участие заместитель Государственного секретаря по вопросам международной безопасности США Роуз Геттемюллер, посол США в Украине Джеффри Пайєтт, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, генеральный директор ННЦ «ХФТИ Иван Неклюдов.

Геттемюллер отметила, что в Харькове открылось очень важное ядерное опытное предприятие, где расположена установка «Источник нейтронов».

«Мы уже несколько лет работаем с Украиной над этим проектом, который улучшит украинскую физическую ядерную науку. Это большой успех в борьбе за нераспространение ядерного вооружения. Украина приняла решение о вывозе с ее территории высокообогащенного урана. Это нужно для того, чтобы материалы не попали в руки террористам. США, в свою очередь, обязались помочь вывезти высокообогащенный уран, дать Украине низкообогащенный уран и профинансировать строительство исследовательской ядерной установки «Источник нейтронов», - сказала заместитель Госсекретаря США.

Читайте такжеМАГАТЭ осудило попытки России присвоить ядерные объекты в КрымуПо ее словам, научный центр, где построено ядерную установку, даст украинским физикам-ядерщикам современную экспериментальную базу для проведения исследований и обеспечит страну возможностью производить изотопы для промышленного и медицинского использования - облучения биологических объектов (в том числе нейтронная терапия), радиационного материаловедения, сертификации материалов (в том числе пищевых продуктов), исследования наноматериалов и нанотехнологий. Кроме этого, установку планируют использовать для международных исследований.

Геттемюллер подчеркнула, что «Источник нейтронов» будет эксплуатироваться по всем стандартам безопасности.

В свою очередь заместитель генерального директора ННЦ «ХФТИ Иван Карнаухов отметил, что пуск в эксплуатацию ядерной установки включает несколько этапов: строительство, наладку, испытания и физический пуск. Он подчеркнул, что в настоящее время завершено строительство установки. Начался этап пуско-наладки и ввод отдельных систем в эксплуатацию. Полностью ввести установку в работу планируется в марте 2015 года.

Генеральный директор ННЦ «ХФТИ» Неклюдов сообщил, что после отладки всех систем, начнут производить медицинские изотопы. Их планируют поставлять как в специализированные учреждения Харькова и области, так и рассматривают возможность создания специального медицинского центра в Пятихатках.

Справка УНИАН. Сотрудничество Украины и США со строительства исследовательской ядерной установки «Источник нейтронов» началось в 2010 году. Технико-экономическое обоснование строительства установки утвердили в 2012, проект - в мае 2013, после чего началось строительство. Создание установки профинансировало правительство США (более 70 млн долл) в обмен на вывоз с территории Украины всех запасов высокообогащенного урана.

Установка включает в себя: подкритичную сборку, нейтрон-производящей мишени, линейный ускоритель электронов с каналом транспортировки пучка электронов, источник холодных нейтронов, экспериментальные нейтронные каналы для ядерно-физических исследований, системы технического обеспечения работы установки.

После ввода в эксплуатацию ядерной установки, в США в течение двух лет будут финансировать расходы на содержание установки, проведения исследований и экспериментов. Также часть денег пойдет на зарплаты ученым.