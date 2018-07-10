Китай готовит собственную космическую станцию

16:07, 10 июля 2018
Наука и IT
113 0
Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеКитай запустил спутник для наблюдения за поверхностью Земли

Об этом сообщил директор китайского управления по инженерным разработкам в области пилотируемых космических полетов, первый китайский космонавт Ян Ливэй, передает kommersant.ru со ссылкой на The Times. «Китай готов начать эру космических станций», - отметил он.

На станции смогут постоянно находиться до трех космонавтов и до шести - во время смены экипажа. После размещения на орбите центрального модуля в следующие годы к ней будут присоединены еще два дополнительных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#космос#станция