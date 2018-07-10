Китай готовит собственную космическую станцию

На станции смогут постоянно находиться до трех космонавтов и до шести - во время смены экипажа.

К 2020 году Китай намерен запустить модуль, который станет главной частью орбитальной космической станции.

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Об этом сообщил директор китайского управления по инженерным разработкам в области пилотируемых космических полетов, первый китайский космонавт Ян Ливэй, передает kommersant.ru со ссылкой на The Times. «Китай готов начать эру космических станций», - отметил он.

На станции смогут постоянно находиться до трех космонавтов и до шести - во время смены экипажа. После размещения на орбите центрального модуля в следующие годы к ней будут присоединены еще два дополнительных.