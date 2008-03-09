Стартовал первый космический корабль, созданый странами Евросоюза
20-тонный "Жюль Верн" через месяц прибудет на МКС
Первый беспилотный грузовой корабль нового типа, созданный Европейским космическим агентством, стартовал к Международной космической станции, передает Би-Би-Си.
Двадцатитонный корабль, носящий имя "Жюль Верн", оторвался от земной поверхности на космодроме Куру во французской Гвиане сегодня утром.
В течение примерно месяца корабль будет проходить испытания - совершать различные маневры на орбите - а в начале апреля причалит к российскому служебному модулю "Звезда" Международной космической станции.
При этом планируется отработать новый способ стыковки с помощью лазерного луча и американской навигационной системы GPS.
Корабль создавался 11 лет
"Жюль Верн" доставит на МКС 7670 кг груза - топливо, воду, кислород в баллонах, провиант и т.д.
Полет "Жюля Верна" вместе с МКС продлится свыше четырех месяцев, после чего его затопят в Тихом океане. Перед этим космонавты загрузят "грузовик" скопившимся на станции мусором и отработавшим свое научным оборудованием.
Жюль Верн был первым европейским писателем, подробно описавшим полет в космос. Корабль, названный его именем, доставит на МКС экземпляр первого издания романа "С Земли на Луну".
Техническое наименование кораблей данного типа - АТВ (Automated Transfer Vehicle - "автоматический транспортный корабль").Это самый большой и сложный космический аппарат, совместно созданный странами ЕС.