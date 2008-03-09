Стартовал первый космический корабль, созданый странами Евросоюза

Первый беспилотный грузовой корабль нового типа, созданный Европейским космическим агентством, стартовал к Международной космической станции, передает Би-Би-Си.

Двадцатитонный корабль, носящий имя "Жюль Верн", оторвался от земной поверхности на космодроме Куру во французской Гвиане сегодня утром.

В течение примерно месяца корабль будет проходить испытания - совершать различные маневры на орбите - а в начале апреля причалит к российскому служебному модулю "Звезда" Международной космической станции.

При этом планируется отработать новый способ стыковки с помощью лазерного луча и американской навигационной системы GPS.

Корабль создавался 11 лет

"Жюль Верн" доставит на МКС 7670 кг груза - топливо, воду, кислород в баллонах, провиант и т.д.

Полет "Жюля Верна" вместе с МКС продлится свыше четырех месяцев, после чего его затопят в Тихом океане. Перед этим космонавты загрузят "грузовик" скопившимся на станции мусором и отработавшим свое научным оборудованием.

Жюль Верн был первым европейским писателем, подробно описавшим полет в космос. Корабль, названный его именем, доставит на МКС экземпляр первого издания романа "С Земли на Луну".

Техническое наименование кораблей данного типа - АТВ (Automated Transfer Vehicle - "автоматический транспортный корабль").Это самый большой и сложный космический аппарат, совместно созданный странами ЕС.