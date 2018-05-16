Допрос в виртуальной реальности оказался эффективнее, чем в полицейском участке

Психологи установили, что очевидцы кражи машины вспомнили гораздо больше деталей, когда их опрашивал аватар, а не живой человек - уменьшение стресса активизирует память.

Погружение в виртуальную среду может повысить точность свидетельских показаний, сообщают психологи в журнале Frontiers in Psychology. Эксперимент показал, что очевидцы кражи машины вспомнили гораздо больше деталей преступления, когда их опрашивал аватар исследователя в виртуальной реальности, а не живой человек. Испытуемые отметили, что им было легче разговаривать с виртуальным персонажем, и было проще признаться ему, что они не знают ответа на вопрос.

Как передает N+1, психологи из Вестминистерского университета провели пилотный эксперимент, в котором изучили влияние виртуальной среды на память свидетелей. В нем приняли участие 38 волонтеров.

Читайте такжеНесколько сотрудников Google уволились, протестуя против сотрудничества с Пентагоном - СМИ

Сначала ученые показали добровольцам запись кражи автомобиля, водитель которого отлучился и забыл закрыть окно — видео длилось 1 минуту 45 секунд. Затем исследователи отправили испытуемых домой и попросили прийти в лабораторию через два дня. По возвращении участники эксперимента были поделены на две группы: одна давала показания непосредственно помощнику психологов (20 волонтеров), а другая — надевала очки виртуальной реальности и общалась с аватаром помощника (сами они тоже были представлены аватаром). При этом свидетелям задавалась одинаковая серия вопросов, обычно используемых правоохранительными органами Великобритании при расследовании преступлений.

Во время первой части допроса испытуемые должны были рассказать обо всех деталях преступления, которые помнят. С этим заданием обе группы справились почти одинаково хорошо. Однако во второй части эксперимента, где участникам задавали конкретные вопросы, ученые заметили отличия: группа, разговаривавшая в виртуальной реальности, показала почти на 30% лучший результат. В среднем, люди, погруженные в виртуальную среду, вспоминали около 37 верных деталей (например, цвет куртки преступника), в то время как люди, которые общались с помощниками экспериментаторов, вспоминали только 30. Кроме того, «виртуальная» группа сообщала меньше неточной или ложной информации о том, чего никогда не происходило.

В опросе, который проходил по завершении эксперимента, волонтеры, которых допрашивал виртуальный персонаж, рассказали, что им легче было общаться с ним и признавать, что они не помнят всех деталей преступления. Кроме того, они были менее уверены, по сравнению с другой группой, что их воспоминания верны.

Как сообщал УНИАН, недавно Boston Dynamics показала, как робот Атлас научился бегать и перепрыгивать бревно.