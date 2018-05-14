Школьник из Чернигова победил на международном конкурсе по ІТ-технологиям и робототехнике

Одиннадцатикласснику не было равных в номинации «Программирование».

Школьник из Чернигова Игорь Мелихов получил гран-при на международном конкурсе по ІТ-технологиям и робототехнике, который проходил 10-13 мая в Румынии.

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Об этом сообщили в управлении образования Черниговского городского совета.

«Ученик специализированной общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением иностранных языков, одиннадцатиклассник Игорь Мелихов взял гран-при на мировом финале международного конкурса по ІТ -технологиям и робототехнике« Infomatrix », который состоялся в Бухаресте», - уточнили в управлении.

Как сообщил начальник управления образования городского совета Василий Билогура, Мелихову не было равных в номинации «Программирование». В целом, по его словам, это первый украинский гран-при в столь представительных ІТ-соревнованиях.

Всего в «Infomatrix-2018» приняли участие конкурсанты из 43 стран, которые представили 400 проектов.

Украинские участники завоевали гран-при, золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей в различных номинациях.