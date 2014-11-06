Ученые обнаружили участок мозга, который отвечает за веру в привидения - BBC

Ученые говорят, что обнаружили участок мозга, ответственный за чувство, которое заставляют людей верить в присутствие привидений, сообщает BBC Украина.

Для этого международная команда ученых провела опыты, во время которых волонтерам с завязанными глазами посылали сигналы к тем участкам мозга, которые отвечают за определение положения тела в пространстве.

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Двое из них в итоге сказали, что чувствовали присутствие посторонних людей в комнате.

Ученые считают, что это связано с тем, что мозг неправильно определяет свое местоположение и начинает считать, что он принадлежит кому-то другому.