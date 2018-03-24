Японцы представили робота, который в точности повторяет движения человека-оператора

По словам разработчиков, руки Meltant-α максимально точно копируют строение человеческой руки с учетом расположения мышц и сухожилий, идущих к отдельным пальцам.

Японская компания Meltin, которая специализируется на разработке роботов-аватаров, показала возможности своего первого робота Meltant-α.

Об этом сообщается на официальном сайте компании, пишет 24 канал.

Управление гуманоидными роботами остается сложной задачей, для которой нужны специальные тренированные операторы. Именно поэтому в последнее время различные компании начали разработки гуманоидных роботов с интуитивно понятным интерфейсом управления.

Робота-аватара с простой схемой управления разработала японская компания Meltin. Разработки продолжаются уже долгое время, однако только сейчас компания продемонстрировала возможности робота, который, судя по всему, уже практически готов.

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Японский робот Meltant-α управляется оператором с помощью двух перчаток и рукояток, закрепленных на лучах, движение которых робот повторяет своими руками. Для того, чтобы видеть, что происходит вокруг робота, оператор может использовать очки виртуальной реальности.

Японцы представили нового робота-аватара – смотрите видео:

По словам разработчиков, руки Meltant-α максимально точно копируют строение человеческой руки с учетом расположения мышц и сухожилий, идущих к отдельным пальцам. Для этого используются полимерные эластичные провода. Также в пальцах робота установлены датчики давления, а система обратной связи обеспечивает гаптическую отдачу.

Благодаря этому робот может осуществлять очень аккуратные движения (поднимать яйцо, ноутбук, удерживать игральную карту). При этом руки робота довольно сильные - всего двумя пальцами он может удерживать двухлитровую канистру с водой, а обеими руками удерживает груз массой около четырех килограмм.

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Компания Meltin сообщает, что успешно протестировала управления роботом с расстояния в 18900 километров, но о других результатах пока ничего не известно. Также компания не сообщает, для чего конкретно разрабатывается Meltant-α и неизвестно, запланирована ли коммерческая версия робота-аватара.

Что такое робот-аватар? Роботами-аватарами сегодня часто называют два различных класса устройств: устройства телеприсутствия и роботы, которые похожи на людей, которые управляются удаленно. В будущем оба эти классы сможет в себе совмещать один робот. Стоит отметить, что роботы, которые похожи на людей, слишком дорогие для обычных людей, а устройства телеприсутствия, как правило, представляют собой схему "планшет на колесиках".