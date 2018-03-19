Apple тайно разрабатывает собственные дисплеи - СМИ

Дисплеи пока необходимы компании только для тестирования, однако компания вкладывает в производство значительные средства.

Apple впервые в своей истории начала разрабатывать дисплеи.

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Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщило агентство Bloomberg. Сам факт держится в строгой тайне, а производственные мощности расположены в Калифорнии, неподалеку от штаб-квартиры компании.

По данным агентства, объем производства небольшой: дисплеи пока необходимы компании только для тестирования, однако компания вкладывает в производство значительные средства.

Источники агентства сообщают, что компания разрабатывает дисплеи следующего поколения MicroLED, и их использование вместо нынешних OLED-дисплеев может сделать гаджеты ярче, тоньше и поможет им потреблять меньше энергии.

Компания занимается разработкой таких дисплеев уже довольно давно, однако в прошлом году подумывала о закрытии проекта как нерентабельного. Тем не менее исследования были продолжены. В случае успеха дисплеи нового поколения могут быть установлены на продукцию Apple через несколько лет.

Представитель Apple отказалась комментировать информацию Bloomberg.