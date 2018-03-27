Сегодня состоится презентация Apple: какие новинки покажет компания (видео)

На презентации Apple представит ряд новинок, точный список которых неизвестен.

На 27 марта запланирована презентация Apple. Она начнется в 18:00 по киевскому времени. Мероприятие будет посвящено образовательной сфере, поэтому и пройдет оно в одной из публичных школ Чикаго.

Многие ждут появления нового бюджетного, как для Apple, смартфона iPhone SE2. Однако, по мнению техноблогеров, на ближайшей презентации этого не произойдет. Блогеры объясняют это тем, что предыдущая версия "бюджетника" до сих пор хорошо продается, к тому же iPhone 7, характеристики которого остаются актуальными, после появления iPhone 8 и iPhone X упал в цене. Поэтому компании невыгодно создавать конкуренцию уже существующим моделям смартфонов.

Журналисты AIN.UA собрали самые вероятные слухи о грядущих анонсах:

Новые iPad: ставка на дешевизну

Пожалуй, самый вероятный релиз будущего ивента - новый планшет. Предполагается, что Apple сделает ставку на дешевизну. Ожидается, что новый iPad будет стоить $259. Не исключено что компания может оставить в бюджетной новинке магнитный разъем Smart Connector для подключения клавиатуры. А вот менее вероятное обновление - релиз нового поколения iPad Mini.

Фреймворк ClassKit

Новый фреймворк ClassKit даст разработчику больше функций, ориентированных на образовательный сектор. Например, появится возможность удобнее рассылать тесты с учительского iPad на устройства учеников и быстро синхронизировать результаты.

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Новый MacBook

По информации инсайдеров, в Apple готовят замену MacBook Air. Цена новой версии не раскрывается, зато сообщается об устранении главного недостатка нынешней модели. Устаревший TNT-экран с разрешением 1440×900 точек заменит Retina-панель, как в тринадцатидюймовых MacBook Pro последнего поколения.

В то же время Bloomberg сообщил о переносе данного релиза: якобы дешевый лептоп все еще находится в разработке и будет показан лишь к концу года.

"Комплектные" стилусы

Достоверной информации о новом Apple Pencil нет, зато есть предположение, что новые iPad обзаведутся "комплектными" стилусами.

Новая версия iBooks: с обновленным дизайном и функциональностью

По информации Bloomberg, в последнее время Apple готовила новую ревизию iBooks, с обновленным дизайном и функциональностью. Презентация книжного сервиса на образовательном мероприятии выглядит логично.

Более гибкая работа iOS

Достоверных сведений о возможных апдейтах нет. Вероятно, iOS просто станет более гибко работать с функциями шеринга и совместного доступа.

AirPower и выход iOS 11.3

Все еще неизвестная дата выхода и цена беспроводной зарядки AirPower, а также ее точные технические спецификации. Apple обещала, что сделает более удобный и мощный wireless-чарджер и выпустит его в 2018 году. Предыдущие слухи указывали на старт продаж в марте — но скорее всего, в этом месяце удастся дождаться только релиза. Во-вторых, компания затянула тестирование iOS 11.3. Версия находится в бета-статусе два месяца и должна получить дату выхода.

Но прямой трансляции компания проводить не будет, все, что покажет Apple, – лишь запись мероприятия из колледжа, пишет iphones.ru.

Ранее американская компания Apple назвала дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018, на которой она представит новые версии ОС: macOS, iOS, watchOS и tvOS. Презентация состоится с 4 по 8 июня в Сан-Хосе (штат Калифорния) в McEnery Convention Center.