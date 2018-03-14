"Продолжайте лететь, как супермен в микрогравитации": в NASA отреагировали на смерть Стивена Хокинга (видео)

В NASA вспомнили полет Хокинга в невесомости в 2007 году.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отреагировали на смерть выдающегося астрофизика Стивена Хокинга.

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"Вспоминая Стивена Хокинга, известного физика и посла науки. Его теории раскрыли вселенную возможностей, которые мы и мир исследуем. Продолжайте лететь, как супермен в микрогравитации, как вы сказали космонавтам на Международной космической станции в 2014 году", - говорится в сообщении на официальной странице NASA в Facebook.

На странице также опубликовано видео с воспоминаниями Хокинга о своем полете в невесомости в 2007 году.

"Для меня это была настоящая свобода. Люди которые хорошо меня знают, говорят, что тогда у меня была самая большая улыбка, которую они когда-либо видели", - вспоминает в видео Хокинг.

Как сообщал УНИАН, Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.