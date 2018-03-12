СМИ: в июне Apple представит новый 13-дюймовый ноутбук

Apple может снизить цену новинки благодаря использованию дисплеев производства LG Display, сообщили источники.

По неофициальной информации, в июне Apple выпустит совершенно новый 13-дюймовый MacBook начального уровня, который будет дешевле, чем нынешний 12-дюймовый MacBook. Новинка получит экран Retina, разрешением 2560×1600 с плотностью 226 PPI.

Читайте такжеОставят без "челки": СМИ рассказали о планах Apple изменить дизайн новых iPhoneКак передает Новое время, по данным источников, 13.3-дюймовый ноутбук могут показать на летней презентации WWDC 2018 в июле. Устройство будет стоить ориентировочно $999. То есть ноутбук будет дешевле, чем нынешний 12-дюймовый MacBook, который стоит $1299.

Ресурс Digitimes утверждает, что Apple может снизить цену новинки благодаря использованию дисплеев производства LG Display. Ранее в качестве поставщика был выбран китайский производитель, однако от его услуг корпорации пришлось отказаться.

Как сообщается, 13-дюймовый MacBook начнут массово производить в конце мая. Таким образом, уже этим летом все ноутбуки Apple могут получить Retina-матрицы.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Applе планирует в этом году выпустить сразу три новых iPhone, в том числе самый большой.