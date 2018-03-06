Инвестиции в украинский IT-сектор в 2017 году выросли более чем вдвое – Гройсман

По словам премьера, инвестиции в IT-сектор Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли в 2,3 раза.

Инвестиции в украинский IT-сектор за последние 5 лет составили 630 млн долл., при этом в 2017 году было инвестировано 265 млн долл.

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Об этом на своей странице в сети Facebook гаписал премьер-министр Владимир Гройсман со ссылкой на соответствующее исследование.

По словам премьера, инвестиции в IT-сектор Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли в 2,3 раза, при этом 96% инвестиций в 2017 году составили иностранные инвестиции.

Как сообщал УНИАН, объем венчурных инвестиций в украинские стартапы в 2017 году вырос в три раза, составив 300 млн долл.

Украинские предприятия в 2017 году увеличили капитальные инвестиции на 22,1% по сравнению с 2016 годом - до 412,8 млрд грн.