В небе над Бразилией заметили редчайшее природное явление (фото, видео)

13:09, 27 февраля 2018
Наука и IT
1407
Фото: Florianópolis - Floripa_30

Об этом сообщает издание Globo.

Пользователи делятся в сети потрясающими фотографиями необычного феномена.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Землю накроет магнитная буря. Также возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #гало в Бразилии#природный феномен