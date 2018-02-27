В небе над Бразилией заметили редчайшее природное явление (фото, видео)
13:09, 27 февраля 2018Наука и IT
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В бразильском штате Санта-Катарина вокруг солнца появился оптический феномен гало.
Необычное природное явление наблюдали в бразильском штате Санта-Катарина / Фото: Florianópolis - Floripa_30
В небе над Бразилией заметили редкое природное явление. В штате Санта-Катарина вокруг солнца появился оптический феномен гало.
Об этом сообщает издание Globo.
Пользователи делятся в сети потрясающими фотографиями необычного феномена.
Гало в небе над Бразилией
Как сообщал УНИАН, 18 марта Землю накроет магнитная буря. Также возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.
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