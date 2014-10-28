YouTube планирует ввести платную подписку на ролики без рекламы

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал организаторов мероприятия Re/code.

Такой шаг предоставит пользователям больше выбора между различными вариантами потребления видеоконтента, тем более, что в нынешнее время все чаще люди смотрят видео именно через приложения на мобильных устройствах, отметила Воджицки.

Подобный механизм сейчас работает в мобильных приложениях: пользователь либо может скачать бесплатный сервис или игру на свое устройство с показом рекламы, либо заплатить небольшую сумму за версию без рекламных объявлений. В настоящее время, по словам Воджицки, компания думает над тем, как можно реализовать эту идею на YouTube.

Читайте такжеGoogle разработает детские версии YouTube и Gmail - СМИОдним из первых примеров безрекламной подписки может стать музыкальный сервис, рассказал источник The Wall Street Journal.

О планах YouTube по созданию музыкального онлайн-сервиса, который дополнит основной видеохостинг, стало известно в июне этого года. Он будет называться YouTube Music Key, а плата за пользование им составит 10 долларов в месяц.

Также YouTube начал договариваться с правообладателями насчет их участия в создании подписных каналов для будущего видеосервиса, специализирующего на определенных видах контента, таких как, к примеру, новости, рассказал источник газете. Нововведение будет дополнять ныне существующую основную модель использования YouTube с рекламой.

Сюзан Воджицки — бывший топ-менеджер Google, которая занималась долгие годы рекламным направлением в компании. В феврале этого года она возглавила видеохостинг, который Google купила в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов.