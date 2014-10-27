В суровых европейских зимах виновато таяние арктических льдов

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

Группа ученых из Токийского университета во главе с Масато Мори исследовали влияние арктического льда на атмосферу с 1979 по 2013 год. Оказалось, что начиная с 2004-2005 годов, периода сокращения льдов в регионе, режим климата под названием Теплая Арктика и холодная Евразия (Warm Arctic and Cold Eurasia, WACE), возобладал над прежним режимом. Последний - Арктическая осцилляция - сохранял холодный воздух в районах у полюса.

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В свою очередь, сильный WACE увеличил вдвое шанс морозных зим в северной Евразии.

Ученые отметили, что это похолодание является временным эффектом. Из-за неожиданного влияния таяния льда на атмосферу глобальное потепление вызвало холодные зимы, тем не менее, больше влияние осталось не у локальных изменений погодного режима, а у состояния планеты.