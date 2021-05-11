Он удерживал в заложниках несколько человек.

В российской Казани в школе силовики ликвидировали второго подростка, который открыл стрельбу.

Читайте такжеСМИ показали фото стрелка, устроившего бойню в российской школеОб этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек был заблокирован на четвертом этаже школы. Он удерживал в заложниках несколько человек.

Стрельба в школе Казани: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков.

Число погибших выросло до 11 человек. Двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Катерина Шварц