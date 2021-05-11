Двое подростков открыли стрельбу в российской школе / скриншот
В российской Казани в школе силовики ликвидировали второго подростка, который открыл стрельбу.
Читайте такжеСМИ показали фото стрелка, устроившего бойню в российской школеОб этом сообщает Telegram-канал Mash.
Молодой человек был заблокирован на четвертом этаже школы. Он удерживал в заложниках несколько человек.
Стрельба в школе Казани: подробности
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.
По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков.
Число погибших выросло до 11 человек. Двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.
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