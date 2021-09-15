Маленькую пассажирку на остановке ждала мама, она планировала добавить недостающую сумму и полностью оплатить билет дочери.

В России кондуктор решила самоутвердиться за счет маленькой девочки. Женщина выгнала из автобуса 10-летнюю пассажирку, которой не хватило на проезд. Девочка потеряла часть денег и прямо из салона общественного транспорта позвонила маме, чтобы она поднесла недостающую сумму к остановке. Но кондуктора это не устроило.

Инцидент произошел в российском городе Дзержинск, передает Telegram-канал "Нижний №1".

Так, девочка ехала домой со школы и уже в автобусе поняла, что потеряла часть денег на проезд. Для оплаты ей не хватало всего 5 рублей (примерно 2 гривень). Маленькая пассажирка позвонила своей маме и попросила ее подойти к остановке, чтобы там она смогла передать кондуктору всю сумму за проезд.

Читайте также"Вставили гранату и запенили": сепаратистка опозорилась фейком в духе "распятого мальчика" (видео)Кондуктор знала, что девочке не хватало на проезд и что мама ребенка оплатит билет. Однако ей это не понравилось. Женщина, проверяющая билеты, выгнала маленькую пассажирку из автобуса.

Позже мать ребенка нашла кондуктора, которая высадила ее дочь не на той остановке. Она поскандалила с женщиной и отметила, что так поступать некрасиво. Однако кондуктор стояла на своем и доказывала, что имела все основания для своего поступка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России школьники получили учебники, в которых была напечатана ссылка на порносайт.

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Автор: Полина Кузенко