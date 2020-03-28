Хмельницкий облсовет выделил 20 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

Средства предусмотрено направить на приобретение медикаментов, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, антисептиков и так далее.

Депутаты Хмельницкого областного совета выделили 20 млн грн на борьбу с коронавирусом COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принято на внеочередной сессии облсовета.

Средства решили направить на приобретение медикаментов (антибиотиков, противовирусных препаратов, жаропонижающих и т.д.), изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, других средств (экспресс-тестов и т.д.), антисептиков, дезинфицирующих средств, медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Хмельницком был выявлен первый больной с COVID-19. Им оказалась 29-летняя местная жительница. Женщина с 15 марта находилась в туристическом путешествии в Австрии и Венгрии.