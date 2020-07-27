Вкусная и ароматная уха: простой и оригинальный рецепт

Уха является очень ценным блюдом для тех, кто любит ароматную и питательную пищу.

Уха – это популярный в Украине вид супа, основным ингредиентом которого является рыба. Похлебка из рыбы является очень ценным блюдом для тех, кто любит ароматную и питательную пищу.

Какие ингредиенты нужны для приготовления вкусной ухи

Для приготовления вкусной и наваристой ухи понадобятся следующие ингредиенты:

– вода (примерно 3 литра);

– ваша любимая рыба (это может быть карп, лосось, окунь и др. – все зависит от ваших предпочтений и фантазии);

– картофель (500-700 гр.);

– лук репчатый (одна большая или несколько маленьких);

– зелень (по вашему вкусу: петрушка, укроп, базилик, зеленый лук. Можно при желании сделать микс зелени, но в меру, чтобы не перебить аромат рыбы – особенно это касается базилика);

– лавровый лист (несколько штук);

– соль, перец (можно горошком или молотый), или другие специи;

– водка (одна столовая ложка – для пикантности вкуса).

Как приготовить вкусную уху

Воду поставить на огонь. Рыбу нужно почистить, освободить от внутренностей, отделить голову и хвост. Эти части рыбы – промыть и бросить в кипящую воду, для наваристости, но обязательно надо вынуть жабры, чтобы блюдо не горчило.

Лук почистить и сделать сверху и снизу надрезы крест-накрест таким образом, чтобы луковица не распалась и осталась целой. Это нужно для того, чтобы лук отдал блюду как можно больше своего сока.

Картофель нужно почистить и нарезать кубиками как для обычного супа. А вот морковь лучше нарезать соломкой.

Следующий шаг – бросить лук, нарезанный картофель и морковь в кипящую воду, где уже варится хвост с головой. Добавить специи.

Пока все это варится (в течение 15 минут), нарезать полученную ранее тушку рыбы и добавить в кастрюлю вместе с лавровым листом. После доведения до кипения – 10 минут варить на малом огне.

Перед тем, как снимать с огня, добавить столовую ложку водки для остроты вкуса. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться полчаса.

Приятного аппетита:)

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram