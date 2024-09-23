Котлеты из свинины можно приготовить так, что все ахнут.

Многие хозяйки стараются готовить котлеты по проверенным рецептам, потому что иначе жалко и денег, и времени, и сил. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как он делает такие вкусные котлеты из свинины.

Свиные котлеты - рецепт от кулинара

Клопотенко поделился двумя хитростями, благодаря которым котлеты из фарша свинины по этому рецепту точно получатся вкусными. Во-первых, нужно поджарить лук и затем добавить в фарш. Во-вторых, жареные котлеты выложить на подушку из яблок и запечь в духовке.

Ингредиенты:

2 луковицы;

100 г сала;

500 г свинины;

соль и черный перец по вкусу;

4 яблока;

1 яйцо;

подсолнечное масло для жарки.

Запоминайте, как приготовить сочные котлеты из свинины "как у шефа".

Лук нарезать крупными кусочками, обжарить на сковороде. Нарезать свинину и сало. Перебить мясо с салом, луком, яйцом, перцем и солью в блендере. Вымыть яблоки, удалить сердцевину, нарезать фрукты слайсами. Выложить яблоки на дно формы для запекания. Обжарить котлеты на сковороде с двух сторон до образования золотистой корочки. Переложить в форму для запекания, равномерно размещая мясо на фруктах. Отправить в духовку на 30-40 минут при 180 градусах. Более наглядную инструкцию о том, как приготовить такие безумно вкусные котлеты из свинины, вы можете посмотреть на видео.

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