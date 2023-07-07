Беляши - популярное блюдо, которое стало частью фаст-фуда, ведь купить сочный мясной пирожок можно где угодно. Однако никто не станет спорить, что угощение, приготовленное своими руками - самое вкусное. УНИАН предлагает рецепт, по которому ленивые беляши получаются чудесными.
Ленивые беляши на кефире на сковороде
Ингредиенты:
- два стакана кефира;
- десять столовых ложек муки;
- пол чайной ложки соли, сахара и соды;
- триста грамм мясного фарша;
- один зубчик чеснока;
- половинка лука;
- пучок укропа и петрушки;
- растительное масло.
Кефир подогреть до комнатной температуры, добавить в него соду и перемешать. Дальше всыпать соль и сахар, оставить на 5 минут. Постоянно помешивая, добавить муку, чтобы получились ленивые беляши, как оладьи. Фарш перемешать с измельченным луком, зеленью и солью.
Налить в сковороду масло на 1 см и разогреть его. Быстро выложить ложку теста, сверху - ложку фарша, потом снова ложку теста. Обжарить с двух сторон до готовности на среднем огне.
Ленивые беляши с фаршем на дрожжах
Ингредиенты:
- триста грамм фарша;
- два с половиной стакана муки;
- одно яйцо;
- пол чайной ложки соли;
- одна чайная ложка сахара;
- одна чайная ложка сухих дрожжей;
- два стакана кефира;
- пучок зелени;
- растительное масло.
Взбить яйца с сахаром и солью до пышной консистенции, добавить кефир и 3-4 ст.л муки. Перемешать, накрыть емкость с опарой полотенцем и убрать в теплое место на полчаса. После этого вымыть и нарезать зелень - высыпать ее в миску с тестом. Туда же добавить оставшуюся муку, перемешать. Фарш посолить, поперчить, перемешать, выложить в тесто и соединить между собой. Разогреть на сковороде масло, столовой ложкой набрать тесто с фаршем и поместить на горячую поверхность. Обжарить до готовности с двух сторон и подавать к столу.