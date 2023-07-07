Беляши можно приготовить за несколько минут / depositphotos.com

Беляши - популярное блюдо, которое стало частью фаст-фуда, ведь купить сочный мясной пирожок можно где угодно. Однако никто не станет спорить, что угощение, приготовленное своими руками - самое вкусное. УНИАН предлагает рецепт, по которому ленивые беляши получаются чудесными.

Ленивые беляши на кефире на сковороде

Ингредиенты:

  • два стакана кефира;
  • десять столовых ложек муки;
  • пол чайной ложки соли, сахара и соды;
  • триста грамм мясного фарша;
  • один зубчик чеснока;
  • половинка лука;
  • пучок укропа и петрушки;
  • растительное масло.

Кефир подогреть до комнатной температуры, добавить в него соду и перемешать. Дальше всыпать соль и сахар, оставить на 5 минут. Постоянно помешивая, добавить муку, чтобы получились ленивые беляши, как оладьи. Фарш перемешать с измельченным луком, зеленью и солью.

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Налить в сковороду масло на 1 см и разогреть его. Быстро выложить ложку теста, сверху - ложку фарша, потом снова ложку теста. Обжарить с двух сторон до готовности на среднем огне.

Ленивые беляши с фаршем на дрожжах

Ингредиенты:

  • триста грамм фарша;
  • два с половиной стакана муки;
  • одно яйцо;
  • пол чайной ложки соли;
  • одна чайная ложка сахара;
  • одна чайная ложка сухих дрожжей;
  • два стакана кефира;
  • пучок зелени;
  • растительное масло.

Взбить яйца с сахаром и солью до пышной консистенции, добавить кефир и 3-4 ст.л муки. Перемешать, накрыть емкость с опарой полотенцем и убрать в теплое место на полчаса. После этого вымыть и нарезать зелень - высыпать ее в миску с тестом. Туда же добавить оставшуюся муку, перемешать. Фарш посолить, поперчить, перемешать, выложить в тесто и соединить между собой. Разогреть на сковороде масло, столовой ложкой набрать тесто с фаршем и поместить на горячую поверхность. Обжарить до готовности с двух сторон и подавать к столу.

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