Рассказываем, как сделать ленивые беляши на дрожжах и на кефире.

Беляши - популярное блюдо, которое стало частью фаст-фуда, ведь купить сочный мясной пирожок можно где угодно. Однако никто не станет спорить, что угощение, приготовленное своими руками - самое вкусное. УНИАН предлагает рецепт, по которому ленивые беляши получаются чудесными.

Ленивые беляши на кефире на сковороде

Ингредиенты:

два стакана кефира;

десять столовых ложек муки;

пол чайной ложки соли, сахара и соды;

триста грамм мясного фарша;

один зубчик чеснока;

половинка лука;

пучок укропа и петрушки;

растительное масло.

Кефир подогреть до комнатной температуры, добавить в него соду и перемешать. Дальше всыпать соль и сахар, оставить на 5 минут. Постоянно помешивая, добавить муку, чтобы получились ленивые беляши, как оладьи. Фарш перемешать с измельченным луком, зеленью и солью.

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Налить в сковороду масло на 1 см и разогреть его. Быстро выложить ложку теста, сверху - ложку фарша, потом снова ложку теста. Обжарить с двух сторон до готовности на среднем огне.

Ленивые беляши с фаршем на дрожжах

Ингредиенты:

триста грамм фарша;

два с половиной стакана муки;

одно яйцо;

пол чайной ложки соли;

одна чайная ложка сахара;

одна чайная ложка сухих дрожжей;

два стакана кефира;

пучок зелени;

растительное масло.

Взбить яйца с сахаром и солью до пышной консистенции, добавить кефир и 3-4 ст.л муки. Перемешать, накрыть емкость с опарой полотенцем и убрать в теплое место на полчаса. После этого вымыть и нарезать зелень - высыпать ее в миску с тестом. Туда же добавить оставшуюся муку, перемешать. Фарш посолить, поперчить, перемешать, выложить в тесто и соединить между собой. Разогреть на сковороде масло, столовой ложкой набрать тесто с фаршем и поместить на горячую поверхность. Обжарить до готовности с двух сторон и подавать к столу.

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