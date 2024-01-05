Торт печеночный можно готовить по-разному - из куриной или свиной печени, но самое важное - это найти правильный рецепт, чтобы блюдо получилось вкусным с первого раза. УНИАН знает удачную технологию и готов поделиться.
Печеночный торт - рецепт из куриной печени
Ингредиенты:
- Печень куриная - 600 г
- Мука - 60 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сметана 20% - 100 мл
- Лук репчатый - 250 г
- Морковь - 350 г
- Майонез - 150 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Петрушка свежая - 1/2 пучка
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Масло растительное - для обжаривания
Лук и морковь очистить, лук нарезать тонкими полукольцами, а морковь натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде до мягкости с добавлением растительного масла. Куриную печень вымыть, убрать пленки, пропустить печень через мясорубку или измельчить в комбайне. Вбить яйцо, перемешать. Посолить, поперчить, добавить сметану, снова перемешать. Всыпать муку и размешать ложкой до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Тесто должно по консистенции напоминать то, которое вы обычно делаете для оладий.
Из полученной массы пожарить блины (готовить по 2 минуты с каждой стороны) до готовности, сложить их стопкой. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом. Собрать печеночный торт из куриной печени, соблюдая очередность слоев - печеночный блин, майонез, лук, морковь, снова блин. Чередовать так, пока не закончатся блины, последний слой смазать майонезом, украсить луком, морковью и петрушкой, поставить в холодильник для пропитки, после подавать к столу.
Печеночный торт - рецепт из свиной печени
Ингредиенты:
- Печень свиная - 600 г
- Яйца куриные - 3 шт.
- Молоко - 1/2 стакана
- Мука пшеничная - 3 ст. л.
- Грибы шампиньоны - 5 шт.
- Морковь - 3 шт.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Майонез - 200 г
- Зелень укропа - по вкусу
- Перец - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Масло подсолнечное - для жарки
Лук и морковь почистить, лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. Грибы вымыть, нарезать полосками. Обжарить все на растительном масле до готовности. Печень пропустить через мясорубку или комбайн, добавить яйцо, муку, соль и специи, перемешать. Влить теплое молоко и снова перемешать. Из получившейся массы испечь блины (жарить по 2-3 минуты с каждой стороны).
Зелень мелко нарезать, переложить в глубокую емкость, выдавить туда чеснок, добавить майонез и перемешать - соус готов. Собрать печеночный торт из свиной печени - каждый печеночный блин смазать смесью чеснока, майонеза и зелени. Сверху выложить начинку из моркови, грибов и лука. И так поочередно с каждым слоем печеночного торта. Поставить в холодильник на ночь, затем подавать к столу.