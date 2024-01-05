Рассказываем, как готовится печеночный торт - рецепт, который буду выпрашивать подруги.

Торт печеночный можно готовить по-разному - из куриной или свиной печени, но самое важное - это найти правильный рецепт, чтобы блюдо получилось вкусным с первого раза. УНИАН знает удачную технологию и готов поделиться.

Печеночный торт - рецепт из куриной печени

Ингредиенты:

Печень куриная - 600 г

Мука - 60 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана 20% - 100 мл

Лук репчатый - 250 г

Морковь - 350 г

Майонез - 150 г

Чеснок - 2 зубчика

Петрушка свежая - 1/2 пучка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Лук и морковь очистить, лук нарезать тонкими полукольцами, а морковь натереть на терке. Обжарить овощи на сковороде до мягкости с добавлением растительного масла. Куриную печень вымыть, убрать пленки, пропустить печень через мясорубку или измельчить в комбайне. Вбить яйцо, перемешать. Посолить, поперчить, добавить сметану, снова перемешать. Всыпать муку и размешать ложкой до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Тесто должно по консистенции напоминать то, которое вы обычно делаете для оладий.

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Из полученной массы пожарить блины (готовить по 2 минуты с каждой стороны) до готовности, сложить их стопкой. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом. Собрать печеночный торт из куриной печени, соблюдая очередность слоев - печеночный блин, майонез, лук, морковь, снова блин. Чередовать так, пока не закончатся блины, последний слой смазать майонезом, украсить луком, морковью и петрушкой, поставить в холодильник для пропитки, после подавать к столу.

Печеночный торт - рецепт из свиной печени

Ингредиенты:

Печень свиная - 600 г

Яйца куриные - 3 шт.

Молоко - 1/2 стакана

Мука пшеничная - 3 ст. л.

Грибы шампиньоны - 5 шт.

Морковь - 3 шт.

Лук репчатый - 2 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Майонез - 200 г

Зелень укропа - по вкусу

Перец - по вкусу

Соль - по вкусу

Масло подсолнечное - для жарки

Лук и морковь почистить, лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. Грибы вымыть, нарезать полосками. Обжарить все на растительном масле до готовности. Печень пропустить через мясорубку или комбайн, добавить яйцо, муку, соль и специи, перемешать. Влить теплое молоко и снова перемешать. Из получившейся массы испечь блины (жарить по 2-3 минуты с каждой стороны).

Зелень мелко нарезать, переложить в глубокую емкость, выдавить туда чеснок, добавить майонез и перемешать - соус готов. Собрать печеночный торт из свиной печени - каждый печеночный блин смазать смесью чеснока, майонеза и зелени. Сверху выложить начинку из моркови, грибов и лука. И так поочередно с каждым слоем печеночного торта. Поставить в холодильник на ночь, затем подавать к столу.

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