Подчеревок - это сало с прослойками мяса, вместе со шкуркой срезанное с нижней части свиной туши. Чаще всего его вкусно запекают в духовке, а также готовят из него еще ароматные рулеты с пряностями.
Домашний запеченный подчеревок является отличной альтернативой магазинной колбасе и копченостям. Такая закуска красиво смотрится на тарелке с мясной нарезкой вместе с беконом, ветчиной и другими деликатесами.
Запеченная в рукаве грудинка в духовке
- Подчеревок (мясной) - 1,5 кг
- Соль - 2 ст. л.
- Перец черный молотый - 2 ст. л.
- Перец красный молотый - 1 ст. л.
- Чеснок - 10 зубчиков
- Лавровый лист - 10 шт.
- Перец горошком - 10 шт.
- Душистый перец - 8 шт.
Хорошо помыть подчеревок. Посыпать солью и смесью перцев со всех сторон.
Читайте такжеЯркий Греческий салат: как приготовить аппетитное блюдо на праздничный столРаскрошить в ладони лавровые листочки. Посыпать ими подчеревок и добавить горошины перцев. Положить сало в контейнер с плотной крышкой и убрать на ночь в холодильник.
Достав утром, сделать с внутренней стороны надрезы, чтобы мясо пропиталось во время запекания.
Чеснок пропустить через пресс и хорошо смазать им сало, не забывая промазать надрезы. Скрутить подчеревок в тугой рулет и обмотать толстой нитью
Поместить рулет в рукав для запекания. Отправить в разогретую духовку до 150°С духовку на 3 часа. За час до готовности рукав сверху проколоть в нескольких местах, чтобы подчеревок подрумянился.
Запеченный подчеревок с двумя маринадами
- Подчеревок - 2 шт.
Для маринада №1
- Горчица - 1-1, 5 ст. л.
- Чеснок - 6 зубчиков
- Кориандр - 1 ч. л.
- Аджика - 1-1, 5 ст. л.
- Перец душистый горошком (раздробленный) - 0,5 ч. л.
- Соль - по вкусу
Для маринада №2
- Горчица дижонская - 1 ст. л.
- Паприка сладкая молотая - 1 ст. л.
- Чеснок - 6 зубчиков
- Соль - по вкусу
- Розмарин - 0,5 ч. л.
Подчеревок хорошо вымыть. Можно снять шкурку или же оставить, если она мягкая – по желанию.
Приготовление маринада №1. Измельчить чеснок с помощью пресса, а кориандр и черный перец в ступке. Перемешать. Добавить соль по вкусу.
Хорошо натереть подчеревок этими специями. Отложить пока.
Приготовление маринада №2. Измельчить чеснок, смешать все ингредиенты.
Хорошенько натереть этим маринадом второй кусочек подчеревка.
Оба кусочка скрутить рулетом, перевязать нитками и отправить на ночь в холодильник.
Положить на противень оба рулета. Можно запекать на пергаменте, а можно и в фольге (обернуть подчеревок или накрыть фольгой).
Отправить в духовку и запекать 30 минут при 200°С, затем еще 30 минут при 180°С. за 10-15 минут до готовности можно открыть фольгу и зарумянить сало.
Запеченная грудинка в медово-соевом соусе
- Свиной подчеревок - примерно 1 кг
- Соль - на вкус
- Смесь перцев - 1 ст. л. без горки
- Прованские травы - 1 ч. л.
- Мед - 1 полная ст. л.
- Соевый соус - 3 ст. л.
- Горчица - 1 ст. л.
- Чеснок - 10 зубчиков
- Картофель и морковь - для гарнира
Для медового соуса смешать в отдельной миске мед, соевый соус и горчицу.
Читайте такжеГлинтвейн на Новый год: рецепты ароматного напитка на праздничный столПодчеревок сдобрить солью и смесью перцев. В нескольких местах сделать надрезы и нашпиговать его очищенным чесноком.
Обмазать весь кусок приготовленным соусом, заливая даже в надрезы с чесноком. Посыпать прованскими травами. Оставить подчеревок на несколько часов, чтобы замариновался.
Положить подчеревок вместе с овощами в пакет для запекания, плотно завязать и отправить в духовку на один час при температуре 180ºС.
Разрезать пакет вдоль и выложить запеченный подчеревок на блюдо. Он вкусный и в горячем виде, и холодным. Поэтому, если подчеревок осталась, можно отправить его в холодильник и на следующий день подавать к столу, нарезав на тонкие ломтики.
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