Сдобренный ароматными специями подчеревок – это просто невероятно вкусно!

Подчеревок - это сало с прослойками мяса, вместе со шкуркой срезанное с нижней части свиной туши. Чаще всего его вкусно запекают в духовке, а также готовят из него еще ароматные рулеты с пряностями.

Домашний запеченный подчеревок является отличной альтернативой магазинной колбасе и копченостям. Такая закуска красиво смотрится на тарелке с мясной нарезкой вместе с беконом, ветчиной и другими деликатесами.

Запеченная в рукаве грудинка в духовке

Подчеревок (мясной) - 1,5 кг

Соль - 2 ст. л.

Перец черный молотый - 2 ст. л.

Перец красный молотый - 1 ст. л.

Чеснок - 10 зубчиков

Лавровый лист - 10 шт.

Перец горошком - 10 шт.

Душистый перец - 8 шт.

Хорошо помыть подчеревок. Посыпать солью и смесью перцев со всех сторон.

Читайте такжеЯркий Греческий салат: как приготовить аппетитное блюдо на праздничный столРаскрошить в ладони лавровые листочки. Посыпать ими подчеревок и добавить горошины перцев. Положить сало в контейнер с плотной крышкой и убрать на ночь в холодильник.

Достав утром, сделать с внутренней стороны надрезы, чтобы мясо пропиталось во время запекания.

Чеснок пропустить через пресс и хорошо смазать им сало, не забывая промазать надрезы. Скрутить подчеревок в тугой рулет и обмотать толстой нитью

Поместить рулет в рукав для запекания. Отправить в разогретую духовку до 150°С духовку на 3 часа. За час до готовности рукав сверху проколоть в нескольких местах, чтобы подчеревок подрумянился.

Запеченный подчеревок с двумя маринадами

Подчеревок - 2 шт.

Для маринада №1

Горчица - 1-1, 5 ст. л.

Чеснок - 6 зубчиков

Кориандр - 1 ч. л.

Аджика - 1-1, 5 ст. л.

Перец душистый горошком (раздробленный) - 0,5 ч. л.

Соль - по вкусу

Для маринада №2

Горчица дижонская - 1 ст. л.

Паприка сладкая молотая - 1 ст. л.

Чеснок - 6 зубчиков

Соль - по вкусу

Розмарин - 0,5 ч. л.

Подчеревок хорошо вымыть. Можно снять шкурку или же оставить, если она мягкая – по желанию.

Приготовление маринада №1. Измельчить чеснок с помощью пресса, а кориандр и черный перец в ступке. Перемешать. Добавить соль по вкусу.

Хорошо натереть подчеревок этими специями. Отложить пока.

Приготовление маринада №2. Измельчить чеснок, смешать все ингредиенты.

Хорошенько натереть этим маринадом второй кусочек подчеревка.

Оба кусочка скрутить рулетом, перевязать нитками и отправить на ночь в холодильник.

Положить на противень оба рулета. Можно запекать на пергаменте, а можно и в фольге (обернуть подчеревок или накрыть фольгой).

Отправить в духовку и запекать 30 минут при 200°С, затем еще 30 минут при 180°С. за 10-15 минут до готовности можно открыть фольгу и зарумянить сало.

Запеченная грудинка в медово-соевом соусе

Свиной подчеревок - примерно 1 кг

Соль - на вкус

Смесь перцев - 1 ст. л. без горки

Прованские травы - 1 ч. л.

Мед - 1 полная ст. л.

Соевый соус - 3 ст. л.

Горчица - 1 ст. л.

Чеснок - 10 зубчиков

Картофель и морковь - для гарнира

Для медового соуса смешать в отдельной миске мед, соевый соус и горчицу.

Читайте такжеГлинтвейн на Новый год: рецепты ароматного напитка на праздничный столПодчеревок сдобрить солью и смесью перцев. В нескольких местах сделать надрезы и нашпиговать его очищенным чесноком.

Обмазать весь кусок приготовленным соусом, заливая даже в надрезы с чесноком. Посыпать прованскими травами. Оставить подчеревок на несколько часов, чтобы замариновался.

Положить подчеревок вместе с овощами в пакет для запекания, плотно завязать и отправить в духовку на один час при температуре 180ºС.

Разрезать пакет вдоль и выложить запеченный подчеревок на блюдо. Он вкусный и в горячем виде, и холодным. Поэтому, если подчеревок осталась, можно отправить его в холодильник и на следующий день подавать к столу, нарезав на тонкие ломтики.

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Автор: УНИАН